كاميرا "آيفون 14 برو" الجديد تهتز بعد استخدام تطبيقات "تيك توك" و"إنستغرام"

كشف العديد من مالكي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" عن مواجهتهم لعيوب مزعجة في هواتفهم الجديدة، بعد أسابيع من طرح شركة "آبل" الأمريكية له.

وشكا المستخدمون من اهتزاز كاميرا الهاتف، وعدم السيطرة على حركة العدسة، وذلك عند فتح تطبيق تابع لجهة خارجية، مثل "تيك توك" و"إنستغرام" الذي تملكة شركة "ميتا" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) و"سناب شات".

لا تهتز الكاميرا فقط، بل تصدر ضجيجا رهيبا عند فتح كاميرا الهواتف على نفس التطبيقات.

ونشر اليوتيوبر، لوك ميانا، على منصة "يوتيوب" للفيديوهات، مقطع فيديو على "تويتر"، يوضح كيفية اهتزاز كاميرا "آيفون 14 برو ماكس" الخاص به عند فتحه تطبيق "سناب شات"، مما جعل الصورة ضبابية.

كما يمكن من خلال الفيديو المنشور الاستماع إلى صوت أزيز أو خشخشة واضحة قادمة من عدسة الكاميرا.

ويرجح موقع "ذا فيرج" أن العيوب تتعلق بالتطبيقات نفسها، وليس الهواتف الجديدة، وهو ما يستلزم حصولها على تحديث خاص بـ"آيفون 14 برو" لحل العيوب.

يشار إلى أن نماذج أخرى من هواتف "آيفون" شهدت زيادات حادة في الأسعار، وعلى سبيل المثال، فإن "آيفون 14 برو ماكس" في المملكة المتحدة أصبح أغلى بنحو 150 جنيها إسترلينيا عن طراز العام الماضي المكافئ له.

وقال المحللون إن جزءا من السبب وراء الارتفاعات قد يكون زيادة تكاليف المكونات وارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في الأسواق التي رفعت فيها الشركة الأسعار.

فيما أبقت "آبل" على سعر "أيفون" كما هو في الصين، أحد أهم أسواقها، حيث يبدأ سعر "آيفون 14" من 5999 يوانا صينيا (862 دولارا أمريكيا)، ويبدأ سعر "برو ماكس" من 8999 يوانا.

