التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية El Fajr 2022 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr 2022 على النايل سات والعرب سات، يعتبر تردد قناة الفجر من أكثر الأمور بحثا في الوطن العربي الآن، حيث تعتبر قناة الفجر هي أحد أكثر القنوات العربية شيوعا، وهي قناة جزائرية تقدم عدد من المحتويات المختلفة، على سبيل المثال، تقدم قناة الفجر الجزائرية عدد من المسلسلات التركية المميزة، كما تقدم قناة الفجر مجموعة من الأفلام الأجنبية الحديثة، والمتنوعة بين أفلام الأكشن، لكنها تركز بشكل أكبر على الدراما التركية.

تردد قناة الفجر 2022

ولأن الدراما التركية لها شعبية كبيرة في الوطن العربي، لذلك تجد الكثير يبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات أيضا، لذلك يوضح لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات في عام 2022.

تردد قناة الفجر على عرب سات ونايل سات

تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية كبيرة في الجزائر العربية، والعديد من الدول العربية الأخرى، يمكن القول إنها الآن أكثر قنوات دولة الجزائر مشاهدة في الوطن العربي، وهي عبارة عن قناة متنوعة بين الدراما التركية والأفلام الأجنبية المميزة، تعرض القناة عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، بالإضافة إلى المسلسلات التركية المفضلة لدى سكان الوطن العربي، ودول الخليج العربي بالأخص.

ولأن القناة تقدم مسلسلات تركية في غاية القوة، يبحث الكثير الآن عن تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والقمر الصناعي عرب سات، في هذا التقرير سنشارك تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية نايل سات المصري وعرب سات أيضا.

تردد قناة الفجر على النايل سات

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عبر فواصل برامجها عن تغيير ترددها القديم، إلى تردد جديد، في محاولة من فريق عمل القناة لرفع جودة البث المباشر للقناة، وأضافت أن القناة ستتوقف عن العمل التردد القديم على النايل سات في القريب العاجل، وأعلنت أن تردد القناة الجديد جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الفجر 12034

الاستقطاب أفقي. H

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ 3/4

اسم القناة علي قائمة القنوات El Fajr

الجودة HD

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر : 12034.

الاستقطاب : أفقي. H

معدل الترميز : 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

اسم القناة علي قائمة القنوات : El Fajr

الجودة : إتش دي جودة بث عالية

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عبر فواصل برامجها عن تغيير ترددها القديم، إلى تردد جديد، في محاولة من فريق عمل القناة لرفع جودة البث المباشر للقناة، وأضافت أن القناة ستتوقف عن العمل التردد القديم على عرب سات في القريب العاجل، وأعلنت أن تردد القناة الجديد على العرب سات جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: عمودي

وتعرض القناة مجموعة كبيرة من المسلسلات على سبيل المثال مسلسل “قيامة عثمان” وهو مسلسل تركي شائع جدا في الوطن العربي، وتقوم القناة بعرض المسلسل عبر شاشتها مباشرة على ترددها الجديد.