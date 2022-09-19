فوائد مذهلة للتين المجفف على الصحة

التين المجفف هو كنز غذائي غني بالعناصر الغذائية الهامة للصحة، وبينما قد لا يحتمل التين الطازج أكثر من أسبوعين قبل أن يفسد إلا أن التين المجفف متوافر على مدار السنة، وعمره بالعادة يكون أطول من التين الطازج، وسنقدم لك في هذا المقال فوائد التين المجفف الصحية .

1-فوائد التين المجفف للعظام:

كوب واحد من التين المجفف يوفر ما يقرب من ربع كمية الكالسيوم اليومية الموصى بها، وتشير العديد من الدراسات المذكورة في هذه المراجعة، إلى أن التين قد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفو وبفضل مضادات الأكسدة، يحسن الذاكرة ويقلل من الأضرار التأكسدية للدماغ .

2-التين المجفف للرجيم: في حال تناول التين المجفف بكميات كبيرة، فإنه سيزيد من الوزن دون أدنى شك، بينما إذا تم تناوله باعتدال فهو يساعدك على إنقاص وزنك لكونه مليئاً بالألياف التي تُشعرك بالجوع والشبع وأن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف مثل التين المجفف، لا تحسن التحكم في الوزن فحسب، بل تحمي أيضاً من أمراض القلب والسكري.

3-فوائد التين المجفف للبشرة والشعر: لنظامك الغذائي تأثير مباشر على مظهر شعرك وجلدك وأظافرك، وبما أن التين المجفف غني بمضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة الأخرى، فهو يغذي ويعزز من صحة جلدك وتقوية شعرك وتتميز هذه الفاكهة بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، كما أنها مصدر ممتاز لحمض الغال، والمركبات الفينولية الأخرى التي تحمي من الأكسدة، وهي عامل رئيسي يساهم في تأخير الشيخوخة والحماية من الأمراض المزمنة.

4-فوائد التين المجفف للذاكرة: أن التين المجفف وبفضل مضادات الأكسدة، يحسن الذاكرة ويقلل من الأضرار التأكسدية للدماغ، ويؤخر تكوين البلاك في مرض الزهايمر ويحمي من تنكس الخلايا العصبية كما تشير هذه الدراسة إلى أن التين له آثار مفيدة على الدماغ ويمكن أن يحسن العجز السلوكي المرتبط بالذاكرة.

5-فوائد التين المجفف لمرضى السكري : يظن البعض أن التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك فهو ليس الخيار الأفضل لمرضى السكري، لكن أثبت عكس ذلك حيث أن التين المجفف يقلل من مستويات الغلوكوز في الدم ويحسّن استجابة الأنسولين وبما أنه أيضاً غني بفيتامين E، والستيرولات، والكومارين، وغيرها من المركبات النشطة بيولوجياً ذات الخصائص المضادة لمرض السكري فإن التين المجفف قد يمنع ارتفاع السكر في الدم الناجم عن الأدوية ويخفف من مضاعفات مرض السكري.

6-فوائد التين المجفف للحامل: يقلل الشعور بغثيان الصباح المصاحب للحمل، بفضل احتوائه على فيتامين B6 ويعزز نمو الجنين لاحتوائه على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، الضرورية لاكتمال نمو الجنين، وانخفاض معدل الولادة المبكرة ويخفف الإمساك المصاحب للحمل، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الألياف ويحتوي التين المجفف على إنزيم محلل للبروتين يساعد على الهضم، الذي يتباطأ بشكل طبيعي في أثناء الحمل.