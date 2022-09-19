موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر9 سبتمبر /أيلول 2022 | رابط الاستعلام عن المنحة القطرية

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر9 سبتمبر /أيلول 2022، ينتظر المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 9سبتمبر /أيلول ، وخاصة ان موعد الصرف يكون كل شهر في نفس هذا الموعد، من خلال رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر المتعففة في قطاع غزة.

و تبدأ الامم المتحدة بإرسال رسالة نصية لكافة المنتفعين من المنحة القطرية، لاستلام المنحة القطرية من نقاط الاتصالات التي تم تحديدها لصرف المنحة القطرية ، وخاصة ان المنحة جاءت بعد اتفاق وترتيبات معينة بين اللجنة القطرية برئاسية السفير محمد العمادي والأمم المتحدة .

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 9 سبتمبر /أيلول

المنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر /ايلول لن يكون فيها أسماء جديدة، حسب ما أعلنت عزيزة الكحلوت المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية، التي أوضحت بأن معايير الصرف هي ككل شهر وخاصة أنها تستهدف من صرف لهم أقل من 29 مرة ولديهم أبناء من 3 أبناء وما فوق.

و أوضحت الكحلوت أنه تم إيقاف المنحة القطرية 100 دولار للمسافرين ، بالإضافة إلى إيقاف كل من لديه تصاريح عمل في الداخل المحتل ، ولديه تصريح عمل ساري المفعول .

وبينت انه تم إيقاف من حصلوا على لم شمل لمدة من 3 إلى 4 شهور ، وإيقاف المنحة عن حالة وفاة الزوج وتحويلها للزوجة بعد 3-4 شهور ، مبيناً أن معايير المنحة كما هي مع اختلاف في بعض المعايير.

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رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر9 سبتمبر /أيلول 2022

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن في ال20 من اغسطس الشهر الماضي عن بدأ صرف دفعة شهر أغسطس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة .





و يستفيد من المنحة القطرية الـ100 دولار نحو 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة ، بواقع 100 دولار لكل عائلة ، حيث أن عملية التوزيع تتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.



