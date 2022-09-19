طريقة مجربة وبسيطة لإنقاص الوزن 5 كيلو في أسبوع- نظام لإنقاص 5 كيلو في أسبوع

نظام غذائي لإنقاص الوزن 5 كيلو في أسبوع ينبغي أن يكون رجيم متوازناً يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم من فيتامينات ومعادن، و في نفس الوقت يحقق الغرض الأصلي من تطبيقه ألا وهو إنقاص الوزن والتخلص من السمنة، ولا شك أن الحصول على قوام ممشوق وجسم خال من الدهون هو أمل كل فتاة وسيدة، وفي موقع محتويات نتعرف على أفضل رجيم لإنقاص الوزن خلال أسبوع، وأفضل النصائح التي تساعد في سرعة علاج السمنة.

نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع

الكثير من أنظمة الحمية الغذائية تؤدي إلى التخلص السريع من الوزن وإنقاصه بشكل ملحوظ، ولكن الذي يفرق بين أنظمة الرجيم المختلفة هو مدى مراعاة تلك الأنظمة الغذائية للناحية الصحية وتوفير العناصر المهمة للجسم في الوجبات حتى لا يصاحب الشخص الذي يطبق الرجيم بالضعف والأضرار الصحية، وفيما يلي نقدم نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع، وفي نفس الوقت نظام صحي لصاحب الحمية الغذائية:

اليوم الأول

يتم تقسيم الوجبات في اليوم الأول على خمس وجبات كالتالي:

الإفطار: بيضة مسلوقة+ كوب من الحليب خالي الدسم والسكر+ ثمرة من الخيار.

وجبة خفيفة: حفنة من الفول السوداني أو المكسرات.

الغداء: ربع فرخة مشوية+ طبق من الحساء الساخن بالخضار المشكل مثل الجزر والكوسة والبازلاء+ ثلاث ملاعق من الأرز الأبيض المطبوخ بالزيت النباتي.

وجبة خفيفة: ثمرة من التفاح أو البرتقال.

العشاء: طبق كبير من السلطة الخضراء+ كوب من الزبادي+ نصف رغيف من العيش السن.

اليوم الثاني

في اليوم الثاني من الرجيم تكون الوجبات خلال اليوم كما يلي:

الإفطار: كوب من الشاي الخالي من السكر+ قطعتان من الفايش أو العيش الجاف.

وجبة خفيفة: ثمرة من الكمثرى مع حبة من الخيار.

الغداء: سمكة مشوية+ طبق كبير من السلطة الخضراء+ ثلاث ملاعق من الأرز الأسمر.

وجبة خفيفة: عصير جريب فروت أو حبتان من الطماطم.

العشاء: قطعة من الجبنة القريش بزيت الزيتون+ رغيف سن+ حبة خيار وثمرة طماطم+ كوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الثالث

في اليوم الثالث من نظام الحمية الغذائية تكون الوجبات كالتالي:

الإفطار: كوب من الزبادي+ ثلاث ملاعق من الشوفان+ بيضة واحدة مسلوقة.

وجبة خفيفة: كوب من الفشار مع ثمرة موز.

الغداء: قطعة من اللحم المطهو في الصلصة+ طبق من الحساء+ طبق سلطة خضار+ خمس ملاعق من البازلاء بالجزر+ ثلاث ملاعق من الأرز الأبيض.

وجبة خفيفة: حفنة من الجوز أو اللوز.

العشاء: ثمرتان من الخيار+ بعض ورقات من الخس+ كوب من الزبادي.

اليوم الرابع

الوجبات في اليوم الرابع تتمثل في التالي:

الإفطار: ملعقة كبيرة من عسل النحل+ شريحة من خبز التوست الأسمر+ كوب من القهوة بسكر الدايت أو بدون سكر.

وجبة خفيفة: طبق من سلطة الفواكه.

الغداء: علبة تونة بعد تصفية الزيت منها+ نصف رغيف سن أسمر+ ثمرة خيار.

وجبة خفيفة: عدة ورقات من الخس أو ثمرة من أي نوع فواكه.

العشاء: طبق سلطة خضراء.

اليوم الرابع في نظام غذائي لانقاص الوزن

اليوم الخامس

تتمثل الوجبات الغذائية في اليوم الخامس في التالي:

الإفطار: كوب من الشاي خالي السكر.

وجبة خفيفة: ثمرة من التفاح.

الغداء: ثلاث ملاعق من الفول المدمس بالزيت الحار+ بيضة مسلوقة+ قطعة من خبز الوست الأسمر.

وجبة خفيفة: ثمرة من الخيار متوسطة الحجم.

العشاء: كوب من الزبادي+ ثمرة من الموز.

اليوم السادس

في اليوم السادس يمكن لمتبع نظام الحمية الغذائية تناول الوجبات التالية:

الإفطار: بيضة مسلوقة+ قطعة من الجبن القريش بزيت الزيتون+ نصف رغيف سن+ حبة طماطم.

وجبة خفيفة: كوب من عصير البرتقال.

الغداء: شريحة من صدر الدجاج المسلوق+ طبق سلطة خضراء+ ثلاث ملاعق من الأرز المطبوخ بزيت الزيتون.

وجبة خفيفة: ثلاث ثمرات من التفاح.

العشاء: كوب من الفشار+ ثمرة خيار.

اليوم السابع

اليوم السابع من نظام الرجيم يمكن لمتبع النظام تناول الوجبات التالية:

الإفطار: كوب من الشاي بدون سكر.

وجبة خفيفة: ثمرة كيوي أو أفوكاتو.

الغداء: عدد 2 بيضة مسلوقة+ طبق كبير من السلطة الخضراء.

وجبة خفيفة: عصير جريب فروت.

العشاء: ثمرة كمثرى وثمرة رمان.

رجيم صحي لانقاص الوزن بدون رياضة

الرياضة مهمة لمتبعي أنظمة الحمية الغذائية وتساعد بشكل أكبر في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بسرعة، ولكن البعض لا تسمح لهم ظروف الحياة ومواعيد العمل بممارسة الرياضة بشكل يومي دائم، ومن ثم فيمكن تعويض ذلك من خلال نظام غذائي يساعد في حرق الدهون والتخلص من السمنة، حتى لو كانت ممارسة الرياضة أقل من المعتاد، وهو ما نتعرف عليه فيما يلي:

وجبة الإفطار

في وجبة الإفطار يمكن التنوع في تناول الطعام والاختيار من الوجبات التالية كل يوم:

بيضة واحدة مسلوقة وحبتان من الخيار وقطعة من الجبنة القريش بالزيت النباتي.

كوب من الشاي خالي من السكر وقطعة من القراقيش.

ملعقة كبيرة من العسل وقطعة من الكيك المصنوع من دقيق الشوفان.

ثلاث ملاعق من الفول المدمس بالفلفل وزيت الزيتون وقطعة من الجبن خالي الدسم وكوب من الحليب.

كوب من القهوة خالية من السكر وثمرة تفاح وبعض وقطعة من الخس.

وجبة الغداء

في نظام الرجيم وجبة الغذاء من المهم أن تحتوي على قدر من البروتين، والذي يساعد في نمو العضلات والحفاظ عليها، وفيما يلي يمكن الاختيار من بين وجبات الغداء لمتبعي نظام الحمية:

علبة تونة سليمة خالية من الزيت وطبق سلطة خضار وليمونة واحدة مع شريحة من خبز التوست الأسمر.

شريحة من صدر الديك الرومي المشوي وطبق سلطة خضراء وملعقتين من الأرز الأبيض.

ربع فرخة مسلوقة وطبق شوربة خضار يحتوي على الجزر والبازلاء والكوسة وطبق سلطة كبير وليمونة.

قطعة من اللحم الأحمر الخالي من الدهون وطبق صغير من البامية بالصلصة ونصف رغيف من التوست الأسمر وطبق سلطة خضراء.

ربع كيلو من سمك الفيليه مع طبق سلطة خضراء وثلاث ملاعق من الأرز الأبيض وعدد من ورقات الخس.

طبق صغير من العدس الخالي من الشعرية وطبق كبير من السلطة الخضراء وشريحة من خبز التوست الأسمر.

وجبة العشاء

في وجبة العشاء يمكن لصاحب الحمية الغذائية الاختيار من بين الوجبات التالية:

كوب من الزبادي المقطع فيه ثمرة من الموز، وبعدها يتم تناول حبة من الخيار.

كوب من الفشار وبعده يتم تناول ثمرة من الكمثرى أو التفاح.

طبق سلطة خضراء كبير.

قطعة صغيرة من الجبن القريش وثمرة من الفلفل الأخضر المقطع عليها مع ثمرة خيار مقطعة، وبعد تناول الطعام بساعة يتم شرب كوب من عصير البرتقال.

كوب من الزبادي مخلوط عليه ملعقتان من حبوب الشوفان وثمرة من الطماطم وحبة خيار.

الوجبات الخفيفة

ما بين الإفطار والغداء، وبين وجبة الغداء والعشاء من المهم تناول وجبة خفيفة تساعد في تقليل الشعور بالجوع، وفي نفس الوقت تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر ومعادن قد لا تكون متوفرة في الوجبات الأساسية، ويمكن الاختيار من بين الوجبات الخفيفة كما يلي:

نصف كوب من المكسرات بأنواعها المختلفة مثل الجوز والفستق واللوز والفول السوداني.

كوب من الفشار.

كوب من عصير جريب فروت أو عصير الكيوي.

ثمرة من فاكهة الأفوكادو أو الكيوي، أو ثمرتان من الخيار أو قطعة من الخس أو الكابوتشا.

كوب من عصير الجزر المسلوق المخلوط بعصير البرتقال.

الوجبات الخفيفة في النظام الغذائي

نصائح لانقاص الوزن بسرعة

هناك عدد من النصائح في حالة اتباعها، فإنها تساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع منها ما يلي:

الاهتمام بشرب الكثير من الماء طوال اليوم وهو ما يساعد في طرد السموم من الجسم وتوفير الشعور بامتلاء المعدة والتخلص من الأملاح.

صيام عدة أيام من كل شهر وهو ما يساعد في تقليل كمية الطعام وتسريع وتيرة حرق الدهون.

الاهتمام بتناول الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف الطبيعية وهو ما يمنع الإمساك، ويقلل من اضطرابات القولون العصبي.

تناول الأعشاب الدافئة التي تساعد في حرق الدهون مثل الزنجبيل والقرفة وتناول اليانسون والبابونج.

الحصول على قدر كاف من النوم، والذي أثبتت الدراسات أنه يزيد من سرعة حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

ممارسة قدر من الرياضة، حتى لو كانت رياضة بسيطة مثل المشي أو الجري البطيء بشكل يومي.