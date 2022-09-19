طالع| أسماء المستفيدين من قرعة القرض الحسن للزواج

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:04 م
19 سبتمبر 2022
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أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني اليوم الاثنين 19/9/2022، أسماء المستفيدين من الدورة الحالية للقرض الحسن للزواج.

وأوضح مدير الصندوق علاء الباز أن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ 1737 شابًا من المقبلين على الزواج، حيث جرى سحب القرعة لاختيار 250 شاب، تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.

وبيَّن أن المستفيد يحصل على قرض حسن بقيمة 2000 دولار يسدد بشكل ميسر شهريًا بقيمة 50 دولار بدون فائدة مالية.

وأكد الباز أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لتوفير الدعم والموازنات المالية اللازمة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الصندوق للشباب الفلسطيني وتوسيع قاعدة المستفيدين في كافة البرامج.

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