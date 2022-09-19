بالصور نار ودخان أسود وصرخة مدوية وسط غزة

"إطارات مشتعلة ونيران ملتهبة في المكان، تخرج دخاناً أسوداً بسواد قلوب من يتجاهل أناتهم، وصرخات مدوية صدح بها العشرات من المتضررين من العدوان "الإسرائيلي" عام 2014، خلال وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بغزة ، لعلها تجد من يستجيب لها.

فمتضررو العدوان "الإسرائيلي" على القطاع عام 2014 فقدوا أملهم في أن تستجيب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لمطالبهم وحقوقهم الضائعة منذ ثماني سنوات، على الرغم من استمرار معاناتهم اليومية جراء حر الصيف وبرد الشتاء الذي يعري حياة المتضررين من الحرب على غزة.





فأصحاب المنازل المهدمة التي تضررت بفعل الحرب الصهيونية، لا يطالبون سوى بحقوقهم العادلة، بعد استئناف الدعم الاوروبي ل UNRWA، وصرف تعويضات أضرار حرب 2014 ، باعتبارها واجب وطني وأخلاقي لا يقبل المماطلة والتسويف.

المواطن أبو هشام المصري، أحد المتضررين من عدوان 2014، لا يطالب سوى بالعمل على إنهاء ملف المتضررين بأكمله، وتعويضهم خاصةً الجزئي البليغ والذين لم يستلموا أي دولار واحد.

وأوضح المصري في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن المتضررين قرروا الاستمرار في فعالياتهم الاحتجاجية حتى يتم الاستجابة وصرف التعويضات للمواطنين، خاصةً أن الوكالة وعدتهم أكثر من مرة، لإنهاء الملف عندما يتوفر التمويل اللازم وتلقي الدعم من المتبرعين، في حين يتم حل ملفات عديدة أخرى، واستمرار تجاهلهم.





وبين المصري، أن الأونروا لا تعاني من أزمة مالية، حيث تقوم بعمل مشاريع وتقدم أموالاً للكثيرين، في حيث يتجاهلون ملف متضرري عدوان 2014.

وأشار المصري إلى معاناة المواطنين جراء استمرار تجاهل الوكالة في صرف التعويضات حيث تكالبت عليهم الديون من كل صوب، حيث كانوا يحاولون ترميم منازلهم، فيما يعانون الويلات خاصةً في فصل الشتاء.

ويتهم المواطنون المتضررون من عدوان 2014 ، "الأونروا" بالتملص من تعهّداتها بإعادة إعمار المنازل المُدمَّرة خلال حرب عام 2014، بذريعة أنّ الدول المانحة لم تَعُد مهتمّة بالتعويضات وإعادة البناء.





وكانت "الأونروا" حصرت الأضرار الناجمة عن تلك الحرب، ووضعت قوائم بأسماء المتضرّرين. ومع تأخّر التمويل، طلبت من هؤلاء التوقيع على إقرارات بقيمة الأضرار، ودعتهم إلى إصلاحها على حسابهم، على أن يتمّ التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة. وفق ما أقره كذلك المواطن المصري.

ويشير المصري إلى أن المتضررين لم يتلقوا أي تعويض ولم تسدد بعد أي أموال لهم.

وخلال عدوان 2014، هدمت طائرات الاحتلال 12 ألف وحدة سكينة بشكل كلّي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب إحصائية، أعدتها وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).









