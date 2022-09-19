ما حقيقة زيادة أسعار الكتب المطورة في الصفوف الأولى في مصر؟

نفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمصر، وجود زيادة فى أسعار الكتب المطورة للتلاميذ في الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، والذى يدخل ضمن صفوف التطوير هذا العام، موضحة أن أسعار الكتب المطورة لطلاب مدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات مثل العام الماضي وأقل، مشددة على أنه سيتم توريد الكتب الى المدارس من قبل الشركات المتعاقدة مع الوزارة، كما أنه سيتم إلزام المدارس بأسعار الكتب المحددة دون تحصيل اى زيادة أخرى.

واستعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد والذى انطلق أمس 18 سبتمبر الجارى ا فى المدارس الدولية و1 أكتوبر المقبل للمدارس الرسمية، قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها، زملائي وابنائي المعلمين، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة وأن تكون المدرسة مكاناً محبباً للطلاب وجاذباً لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية علي أن يجد كل طالب ذاته في المدرسه ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلادة ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر علي التنافسية ويكونوا قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم، وبناء شخص واعي وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لعل استراتيجيات المساهمة والمشاركة هي من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب ابنائنا الطلاب ، ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم ، لذا ادعوكم جميعاً بأداء الدور التربوي والاجتماعي المنوط بكم لجذب ابنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف ، وأن يترسخ داخل وجدانهم.