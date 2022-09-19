الجهاد تهنئ الأسيرين قبلاوي وعتيق بحريتهم في جنين

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في حفل استقبال الأسير راجح قبلاوي وزيارة الأسير المجاهد قتيبة عتيق لتهنئتهم بالحرية من سجون الاحتلال، وذلك أمس الأحد في قرية برقين قضاء جنين.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان، في كلمة له خلال حفل استقبال الأسير المحرر راجح قبلاوي، إننا نبرق بالتحية والتهنئة بالحرية للأسير القبلاوي، ولعموم لعائلته وللرفاق في الجبهة الشعبية.

وأكد القيادي عدنان أن دماء الشهداء ومعاناة الأسرى توحدنا في طريق المقاومة، كما وحدتنا معركة وحدة الساحات عندما انتفضت غزة نصرة للقدس وجنين، ورفضاً لسياسات الاحتلال بحق الأسرى وسياسة الاعتقال الإداري.

ودعا عدنان إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى ناصر أبو حميد ومعتصم رداد ونور الجربوع، مباركاً الخطوات النضالية التي ينوي الأسرى القيام بها ضد سياسة الاعتقال الإداري.

وفي منزل الأسير المحرر قتيبة عتيق أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، هنأ وفد الحركة بالحرية للأسير قتيبة ولكل أسرى برقين، داعين بالإفراج العاجل لجميع الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير راجح قبلاوي من بلدة برقين قضاء جنين تنسم الحرية بعد 4 سنوات ونصف في سجون الاحتلال، علماً انه أمضى سابقاً ١٠ سنوات، بينما الأسير قتيبة عتيق أمضى عدة أشهر في سجون الاحتلال.