شروط الحصول على شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر والأوراق المطلوبة؟

نشر مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر اليوم الاثنين 19/9/2022 ، شروط لحجز وحدة سكنية في مشروع المليون وحدة سكنية .

وعن الشروط الواجب توفرها للحصول على شقة سكنية في مشروع المليون وحدة سكنية والاوراق المطلوبة عند التقديم ، كالتالي :

١- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، بشرط أن تكون سارية.

٢- شهادة دخل لا تتجاوز عن ٤٥٠٠ جنيه للأعزب و٦٠٠٠ جنيه للأسرة، بشرط أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافأت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة، إن وجدت.

٣- إحضار أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية( عمل إضاف- الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي- معاش استثنائي أو خلافه- امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.

شروط الحصول شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر والاوراق المطلوبة؟

٤- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

٥- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي:يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

٦- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري علاوة على مهنة المتقدم.

٨- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

٩-شهادة التأمينات الإجتماعية، إن وجدت، موضحاً بها المهنة والأجر التأميني أو صورة البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

١٠- بالنسبة للارامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

يلزم إحضار طابعة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

١١- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

١٢- صورة من الشهادات الرسمية المثبته للحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهي كما يلي: وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاه، شهادات ميلاد الأبناء القصر(رقم قومي مميكن)، قيد عائلي مميكن.

١٣-إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي(كهرباء أو غاز أو مياه)

١٤- وفي حالة سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الإجتماعي دون التخصيص والاستفادة، ويشترط تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

كما وضع قانون الإسكان الاجتماعي عدد من الشروط الواجب توافرها في فئة المتقدمين للمشروع ممن هم من محدودي الدخل ، وهي كالتالي :

الشروط الواجب توفرها للحصول على شقة في مشروع المليون وحدة سكنية

1-لا يحق للمواطن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

2-ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

3-وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

4-ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو الجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

5-أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، علاوة على أهلية التصرف والتعاقد، فضلاً على ألا يزيد سن المتقدم عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.

6-ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.