أكثر 5 منصات تواصل اجتماعي استخداماً حول العالم في 2022

ارتفع إقبال المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم بنحو 227 مليون مستخدم خلال العام الماضي.

ووصل عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى 4.7 مليار مستخدم بحلول يوليو/ تموز 2022، وفقًا لتقرير (Global Statshot Report) الأخير، والصادر عن منصة البيانات والتحليلات (DataReportal).

وعرض التقرير أكثر 5 منصات للتواصل الاجتماعي استخدامًا في عام 2022 وهم:

فيسبوك

وصل عدد المستخدمين النشطين عالمياً على منصة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) إلى 2.9 مليار مستخدم، وتشتمل مجموعة تطبيقات ميتا على فيسبوك وانستجرام وماسنجر وواتساب.

وحققت مجموعة ميتا 55.6 مليار دولار من الإيرادات لشركة ميتا في النصف الأول من عام 2022، بما يمثل 98% من إجمالي إيرادات الشركة.

وأظهر تقرير يوليو/ تموز الصادر عن (DataReportal) أن المستخدمين ما زالوا يقضون أكثر من يومين كاملين شهريًا في استخدام منصات ميتا المتنوعة.

في النصف الأول من عام 2022، كان لدى فيسبوك معدل 1.97مليار مستخدم نشط يوميًا، بزيادة سنوية قدرها %3، كما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 2.93 مليار. أما في الربع الأول وحده، فأمضى مستخدمو المنصة عبر الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وقتًا معدله 19.4 ساعة شهريًا على التطبيق، وفقًا لمنصة تحليل البيانات (data.ai) ونقلاً عن تقرير (DataReportal).

يوتيوب (Youtube)

وتختص بعرض الفيديوهات التابعة لشركة ألفابت، وهي في المرتبة الثانية لأكبر المنصات امتلاكاً لعدد المستخدمين النشطين عالميًا، والذي بلغ 2.5 مليار مستخدم.

وأُطلِقت منصة يوتيوب في عام 2005، واستحوذت عليها جوجل في عام 2006 مقابل 1.65 مليار دولار في صفقة أسهم، 2.5 مليار مستخدم نشط عالميًا حتى يوليو/ تموز 2022، بحسب فوربس.

واتساب

وتصنف منصة واتساب "Whatsapp" للرسائل الفورية في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر 5 منصات تواصل اجتماعي جذباً للمستخدمين حول العالم، ووصل عدد المستخدمين بها إلى مليارين في يوليو/تموز 2022.

واستحوذت فيسبوك على منصة واتساب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وتصنف منصة واتساب "Whatsapp" للرسائل الفورية في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر 5 منصات تواصل اجتماعي جذباً للمستخدمين حول العالم، ووصل عدد المستخدمين بها إلى مليارين في يوليو/تموز 2022.

يشار إلى أن فيسبوك استحوذت على منصة واتساب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وزاد عدد مستخدمي واتساب حول العالم بنسبة 22% منذ بداية عام 2020 حتى بداية عام 2022.

وفي يناير/ كانون الثاني 2018، أصدر واتساب تطبيقًا مستقلًا للأعمال يستهدف الشركات الصغيرة (WhatsApp Business) الذي كان من أكثر 10 تطبيقات للهاتف المحمول تنزيلًا في العالم في الربع الثاني من عام 2022. وحقق تطبيق الأعمال عائدات قدرها 300 مليون دولار في عام 2021، وفقًا لمنصة (Statista).

انستجرام

وجاءت منصة انستجرام "Instggram" لعرض الصور والفيديوهات القصيرة، في المرتبة الرابعة ضمن قائمة تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر جذبا للمستخدمين النشطين حول العالم، بإجمالي عدد مستخدمين نشطين عالميًا يصل إلى 1.4 مليار.

واستحوذت فيسبوك على انستجرام مقابل 1 مليار دولار في عام 2012، وأمضى مستخدمو المنصة عبر الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وقتًا معدله 11.8 ساعة شهريًا في استخدام التطبيق في الربع الأول من عام 2022.

WeChat

تصنف منصة ويشات "Wechat" في المرتبة الخامسة عالمياً ولكنه يعد تطبيق التراسل وتداول الأموال الأول في الصين، ويصل عدد مستخدمي ويشات النشطين إلى 1.3 مليار مستخدم حول العالم.

وتشمل ميزات تطبيق (WeChat) الصيني برامج توصيل الطعام، وبرامج إدارة الوقت، وبرامج المواصلات. فيما حققت عروض التجارة الإلكترونية على التطبيق في الصين قيمة إجمالية للبضائع، بلغت حوالي 365 مليار دولار في عام 2019، وقد تصل إلى نحو 1.9 تريليون دولار في نهاية عام 2023، وفقًا لمنصة (Statista). في حين كان لدى المنصة 1.3 مليار مستخدم نشط في يوليو/ تموز 2022.