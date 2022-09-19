ما سبب اغلاق مدارس القدس.. سبب الاضراب في مدارس القدس، يعم اليوم الاثنين إضراب شامل في جميع محافظة القدس المحتلة، إذ اتخذت وحدة التعليم هناك قراراً بتعليق الدراسة، واغلاق المدارس بشكل عام، وهو ما دفع الناس للبحث عبر محركات البحث عن سبب اغلاق مدارس القدس، ولماذا أقرت وحدة التعليم هناك بإضراب شامل، وعدم توجه الطلبة إلى مدارسهم لتلقي العلم، كل هذه الأسئلة سنجيب لكم عليهم خلال هذه المقالة التي سننشرها عبر موقعنا الإلكتروني، لتطلعوا على تفاصيل تلك القرارات.

سبب إضراب المدارس في القدس

ويهتم الناس في سبب إضراب المدارس في مدينة القدس، وعدم توجه الطلبة إلى مدارسهم، وهو ما لاحظناه عبر محركات البحث، الناس باتت تسأل عن، ما سبب اغلاق مدارس القدس.. سبب الاضراب في مدارس القدس، ولماذا اتخذت وزارة التربية والتعليم هذا القرار، ولماذا قامت فعاليات عمت المدينة مؤيدة لهذا القرار، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سبب إضراب المدارس في القدس، ليطلع على الأسباب كل من يهتم بهذا الأمر.

اضراب شامل في #مدارس_القدس بسبب رفض فرض تعليم المنهاج الاسرائيلي في المدارس التي تعلم بالمنهاج الفلسطيني pic.twitter.com/FIoEEf2dBD — reema mustafa (@rimamustafa3) September 19, 2022

لماذا أغلقت مدارس القدس- اضراب مدارس القدس

على الرغم من عدم وجود أحداث سياسية كبيرة تمنع توجه الطلبة إلى المدارس، مثل ارتقاء شهداء أو اجتياح للمدينة، لكن ما حدث هو أكبر من ذلك بكثير، لهذا بات الناس يتساءلون عن، لماذا أغلقت مدارس القدس- اضراب مدارس القدس، وهو ما دفع الجهات ذات العلاقة لتنظيم إضراب شامل في المدينة، وبدورنا سنرفق لكم تفاصيل دقيقة عن، سبب إضراب المدارس في القدس، حتى تعم الفائدة بين الناس المهتمين لهذا الأمر.





〽️ إضراب شامل يعم المدارس في القدس رفضا لمحاولات حكومة الاحتلال فرض المنهاج الاسرائيلي.#معراج pic.twitter.com/y6fDMlw9Xm — معراج (@M3rajNet) September 19, 2022

لماذا علقت مدارس القدس التعليم

ومنذ أيام ودعوات كثيرة، وأصوات تصدح بتعليق العمل في مدارس القدس، حتى بات الناس يسألون عن، لماذا علقت مدارس القدس التعليم، وعدم توجه الطلبة إليها، حيث عَمَ صباح اليوم الاثنين 19/9/2022، الإضراب الشامل في مدارس القدس المحتلة، وذلك تلبيةً للدعوة التي أطلقتها الفعاليات المقدسية رفضا لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج على المدارس في القدس، حيث إن هناك نسبة عالية من الالتزام في الإضراب الذي عم المدينة، بينما كثف الشبان مساء أمس وحتى فجر اليوم من توجيه وتوزيع الدعوات على الأهالي لتلبية النداء والاستجابة للإضراب.

شبان يعلقون ملصقات تدعو للمشاركة في اضراب المدارس غدا بالقدس وذلك رفضا لتعليم المنهاج الإسرائيلي في مدارس القدس.#طوفان_الاقتحامات pic.twitter.com/nJHFAsHjt8 — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) September 18, 2022

التزام كبير بالإضراب المعلن في مدارس القدس رفضاً للمنهاج الإسرائيلي المحرف.



نجح الإضراب بإرادة أولياء الأمور والمجتمع المقدسي وبعض المدارس التي حاولت إداراتها خرق الموقف الوطني أغلقها شباب القدس بالسلاسل من الخارج.#القدس_ترفض_مناهج_الاحتلال#إضراب_شامل pic.twitter.com/HoECXHx85i — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) September 19, 2022

سبب اضراب مدارس القدس

سبب اضراب مدارس القدس، وتأتي هذه الدعوة تعبيرا عن رفض محاولات حكومة الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي على مدارس القدس وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان مشترك مع أولياء أمور القدس، مدارس القدس للالتزام بالإضراب، وضرورة ثبات إدارة المدارس على نفس موقف الأهالي، وعدم خرق الموقف الوطني، وبذلك نكون قد أوضحنا لكم، ما سبب اغلاق مدارس القدس.. سبب الاضراب في مدارس القدس، لتطلعوا على تلك القرارات.