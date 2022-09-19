متى ينتهي تمديد تقليل الاغتراب في مصر.. تنسيق جامعات مصر 2022

تنسيق الجامعات المصرية 2022، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أيمن عاشور عن تمديد فترة التقديم لمرحلة التحويلات- تقليل الاغتراب – حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

موقع تسجيل التنسيق لمرحلة تقليل الاغتراب 2022

الوزير عاشور أكد أن تمديد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب يأتي "حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن" ، ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، الساعة السابعة مساء الإثنين، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق والطلاب غير المستفيدين من تقليل الاغتراب بالمرحلة الأولى والثانية.

ويتم التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب وفقًا لشروط وقواعد مُنظمة صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في مصر.

شروط التنسيق الإلكتروني 2022

وكشفت مصادر في وزارة التعليم ان من أبرز القواعد أن يكون التحويل المُناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مع عدم وجود تحويلات ورقية.

ومن القواعد أيضًا أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها ، وستكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، وفق الشروط.