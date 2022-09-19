وسط صدمة كبيرة.. تراجع البورصة المصرية

أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على 21 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ10% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول الأحد 18 أيلول/ سبتمبر.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات متوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.15 في المئة ليصل إلى مستوى 9725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.42 بالمئة ليصل إلى مستوى 1852 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.57 في المئة ليصل إلى مستوى 12009 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.07 بالمئة ليصل إلى مستوى 3918 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.87 في المئة ليصل إلى مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.34 بالمئة ليصل إلى مستوى 3051 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.37 في المئة ليصل إلى مستوى 3498 نقطة.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.276,144 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 61.392 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 136 شركة مقابل تراجع 8 شركات بينما لم تتغير أسعار 52.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 22.942 مليون جنيه منها 22.690 مليون جنيه للمؤسسات و 251.614 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 14.522 مليون جنيه بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 14.574 مليون جنيه مقابل 51.918 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافيا بقيمة 37.464 مليون جنيه بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 45.304 مليون جنيه مقابل 7.839 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم بنك قطر الوطني الأهلي قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 7 في المئة تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.92 بالمئة، ثم سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 1.57 في المئة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر سهم حق اكتتاب شركة غاز مصر – 1 القائمة بنسبة 35.84 في المئة، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 18.17 بالمئة، ثم سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 17.25 في المئة.

والأسهم التي تم إيقاف التداول بها تعود لشركات: "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"، "بلتون المالية القابضة"، "المشروعات الصناعية والهندسية"، "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير"، "أميرالد للاستثمار العقاري"، "المصرية لخدمات النقل" (إيجيترانس)، "المنصورة للدواجن"، "العربية المتحدة للشحن والتفريغ"، "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، "العامة لصناعة الورق-راكتا"، "العربية للمحابس"، "أم أم غروب للصناعة والتجارة العالمية"، "الإسماعيلية مصر للدواجن"، "الدولية للمحاصيل الزراعية"، "دايس للملابس الجاهزة"، "الشمس للإسكان والتعمير"، "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول"، "أودن للاستثمارات المالية"، "أودن للاستثمار والتنمية"، "راية القابضة للاستثمارات المالية"، "أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية".