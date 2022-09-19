طقس فلسطين.. أجواء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لسقوط الامطار

توقعت دائرة الأرصاد الدوية، اليوم الاثنين 2022/09/19: أن يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.