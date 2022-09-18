سعر الدولار اليوم في لبنان الأثنين 19 سبتمبر 2022.. صعود الليرة

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الأثنين 19 سبتمبر/ أيلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وهبط سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 38.100 ألف ليرة للشراء و38.200 ألف ليرة للبيع، مقابل 38.150 ألف ليرة للشراء و38.200 ألف ليرة للبيع، أمس بحسب منصة "lirarate" لرصد سعر الدولار في لبنان لحظياً.

وذكر مصرف لبنان المركزي أمس أن حجم التداول على منصة "Sayrafa" أول أمس الجمعة بلغ 57 مليون دولار بمعدل 29600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنص

السلاح بديل لـATM

وتتعرض المصارف اللبنانية لعمليات اقتحام مسلح واحتجاز رهائن في ظل احتياج المودعين لاستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي.

ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، ليصبح الكثير من السكان غير قادرين على دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

ولم يتم تقنين وضع ضوابط على رؤوس الأموال، لكن المحاكم كانت بطيئة في إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم عن طريق رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، مما دفع البعض للبحث عن طرق بديلة للحصول على أموالهم.

وحثت جمعية مصارف لبنان السلطات على محاسبة المتورطين في "هجمات لفظية وجسدية" على البنوك وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل.

واعتُقل رجل الشهر الماضي بعد أن اقتحم بنكا في بيروت لسحب أموال من أجل علاج والده المريض، لكن أخلي سبيله بدون توجيه اتهام له بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.