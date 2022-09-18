سعر الدولار اليوم في سوريا الأثنين 19 سبتمبر 2022.. الليرة تقفز

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا صباح الأثنين 19 سبتمبر/ أيلول 2022 بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بعد سلسلة ارتفاعات.

سعر الدولار اليوم في سوريا

هبط سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4475 ليرة للشراء، و4495 ليرة للبيع، مقابل 4520 ليرة للشراء، و4550 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس الاحد بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4477 ليرة للشراء، و4502 ليرة للبيع، مقابل 4522 ليرة للشراء، و4557 ليرات للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية (السوداء) 5153 ليرة للشراء، و5186 ليرة للبيع، مقابل 5150 ليرة للشراء، و5194 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1190 ليرة للشراء، و1198 ليرة للبيع مقابل 1202 ليرة للشراء، و1213 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1216 ليرة للشراء، و1224 ليرة للبيع، مقابل 1228 ليرة للشراء، و1239 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14471 ليرة للشراء، و14561 ليرة للبيع، مقابل 14617 ليرة للشراء، و14739 ليرة للبيع أمس.