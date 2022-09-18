أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 19 سبتمبر 2022.. تراجع الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

وأسواق الذهب العالمية في عطلة أسبوعية أمس واليوم.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 202.59 ريال (53.92 دولار) مقابل 202.61 ريال (53.92 دولار)، أمس بحسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) إلى 177.27 ريال (47.18 دولار) مقابل 177.29 ريال (47.18 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.95 ريال (40.44 دولار) مقابل 151.96 ريال (40.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.18 ريال (31.45 دولار) مقابل 118.19 ريال (31.45 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6301 ريال (1677 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1 1418 ريالا (377.45 دولار).