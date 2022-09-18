بالفيديو ريال مدريد يسجل الهدف الثاني في شباك اتليتكو مدريد

سجل فريق ريال مدريد، مساء اليوم، الهدف الثاني في شباك اتليتكو مدريد خلال الجولة السادسة من الدوري الاسباني.

ويُشار إلى أنه يلتقي الليلة كل من فريقي ريال مدريد واتليتكو مدريد في مباراة تعد من المباريات القوية في الدوري الأسباني.

وافتتح رودريجو التسجيل فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، مانحًا التقدم لنادى الريال رغم السيطرة الكبيرة والفرص المهدرة من جانب أتلتيكو مدريد.

وفى الدقيقة 36 نجح فيدى فالفيردى فى تسجيل ثانى أهداف ريال مدريد فى شباك أتلتيكو مدريد، مستغلًا كرة مرتدة من العارضة بعد تسديدة من البرازيلى فينيسيوس جونيور.

الهدف الثاني: