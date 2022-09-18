سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بتعاملات اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان في تعاملات اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار لعملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، حيث تراجع سعر الدولار اليوم في السودان هامشيا لدى البنك المركزي، فيما استقر لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

و سجل سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي مستوى 569.73 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و575.32 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، بحسب نشره بنك السودان المركزي "cbos.gov.sd".

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عند 578 جنيهاً.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 570.60 جنيه لدى الصرافات، و576.20 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 578 جنيهاً .

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 650.60 جنيه لدى الصرافات، و656.36 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان خلال مستهل تداولات السبت لدى البنك المركزي نحو 151.66 جنيه لدى الصرافات، و153.15 جنيه لدى المصارف التجارية، وجاء سعره في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بقيمة 153 جنيها .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 155.08 جنيه في الصرافات، و156.61 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية بنحو 157 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي بقيمة 1842.67 جنيه في الصرافات، و1860.75 جنيه في المصارف التجارية.