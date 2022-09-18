سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم، حيث واصلت أسعار الذهب استقرارها اليوم في مصر، وسط استمرار العطلة الأسبوعية بالأسواق العالمية.

وتشهد أسواق الذهب العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والحد من كل أسبوع.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، عند 1038 جنيها (53.92 دولار)، بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر .

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) عند 908.57 جنيه (47.18 دولار) .

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند 778.7 جنيه (40.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 605.7 جنيه (31.45 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وبقي سعر أوقية الذهب اليوم في مصر عند 32.292 ألف جنيه (1677 دولارا) .

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) 7269 جنيها (377.45 دولار).

أسعار الذهب عالميا