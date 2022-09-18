الشيخ عكرمة صبري: موقفنا لن يتغير ونرفض أي منهاج يخالف ديننا ومعتقداتنا

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، مساء اليوم الأحد، أن محاربة الإحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني لم تتوقف، والآن يحاول فرض المنهاج الإسرائيلي على ابنائنا المرابطين في بيت المقدس.

وقال الشيخ صبري خلال تصريح صحفي:" وموقفنا منذ عام ١٩٦٧ لم ولن يتغير برفضنا لأي منهاج يخالف ديننا ومعتقداتنا، مثمناً موقف أهالي الطلاب بإعلان يوم غد يوم اضراب عن الدوام الدراسي رفضاً لهذا المنهاج المزعوم وحفاظاً على المنهاج الفلسطيني".

ودعا صبري، للمشاركة بجميع الفعاليات الرافضة لمخططات الاحتلال بتهويد التعليم الفلسطيني.

وكانت أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، الإضراب الشامل لكافة مدارس القدس يوم غد الاثنين رفضاً لأي شكل من أشكال فرض المناهج الإسرائيلية أو المنهاج المزيف.

وحملت القوى في بيان مشترك مع أولياء أمور القدس، إدارة أي مدرسة المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية بالخروج عن إجماع الأهالي وخرق الموقف الوطني.

وجدد البيان تمسك المقدسيين بموقفهم الثابت، بالرفض المطلق والتام لمحاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على أبنائنا في جميع المدارس عل اختلاف مرجعياتها الأكاديمية وعدم القبول بغير المنهاج الفلسطيني.

وعبرت القوى عن رفض كل أشكال الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في المدينة على إدارات المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها.

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني باختيار المنهاج الذي يتم تدريسه لأبنائه، مطالباً المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها وكبح جماح تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية وحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية.