بالفيديو مورينيو يثير الفوضى خلال مباراة روما وأتالانتا

أشعل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الأجواء خلال مباراة فريقه ضد أتالانتا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويُشار إلى أن المباراة تجمع الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "الأولمبيكو" معقل روما، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وفي الوقت الذي يتخلف فيه روما بالنتيجة بواقع 0-1، شهدت الدقيقة 53، وجود شكوك بشأن ركلة جزاء لروما بعد إعاقة نيكولا زانيلو جناح الفريق.

لكن الحكم رفض منح ركلة الجزاء، وهو أشعل غضب لاعبي روما، ثم مورينيو الذي حاول التهجم على الحكم بحسب اللقطات التلفزيونية.

وأمام ذلك، قرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مورينيو، لينفجر الأخير غضبا بصورة أكبر، وسط سخط جماهيري كبير وحالة من الفوضى في "الأولمبيكو".

جدير ذكره أنه تعد هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يتعرض فيها مورينيو للطرد، وهو الذي اشتهر طوال مسيرته التدريبية بكثرة اعتراضاته وخلافاته مع الحكام.