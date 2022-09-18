الاحتلال يدرس منع دخول العمال الفلسطينيين كم غزة و الضفة خلال الأعياد اليهودية

ذكرت الإذاعة العبرية، اليوم الأحد أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يدرس منع دخول العمال الفلسطينيين من غزة والضفة بشكل كامل خلال فترة الأعياد اليهودية الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، قالت قناة "ريشت كان" العبرية، إن "إسرائيل فرضت استنفارا في جميع المدن الإسرائيلية وليس فقط في القدس قبيل الأعياد اليهودية".

فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنه في "أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة، بدأت الشرطة الإسرائيلية برفع حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل بمناسبة الأعياد العبرية".

وأضافت الصحيفة، أنه "سيتم رفع حالة التأهب تدريجياً حتى بداية الأعياد، وستستمر حتى نهاية الأعياد، لمنع حدوث نشاطات معادية، كما ستعمل الشرطة على منع الاحتكاكات خلال الأعياد بين السكان اليهود والعرب".

وأوضحت أنه "سيتم نشر الآلاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود والمتطوعين في الأماكن الحساسة وسيتم عشية العيد تعزيز القوات وستجرى الدوريات بالقرب من المعابد اليهودية وأماكن الصلاة المركزية والحدائق وأماكن الترفيه".