بيني غانتس يلتقي وزير الخارجية الاماراتي في "تل ابيب"

التقى وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأحد، بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، للاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاقات التطبيع.

وناقش الاثنان خلال اللقاء في منزل السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد آل خاجة تطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، والحاجة إلى تعميق التعاون الأمني، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلطة الفلسطينية. حسب بيان صدر عن مكتب غانتس.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن الجانبين ناقشا تطوير العلاقات بين الجانبين في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

كما ناقش الجانبان الحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعمل على تهدئة الأوضاع بالضفة الغربية، وتعزيز السلطة الفلسطينية.