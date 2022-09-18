اشتية يصل الى لندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية إلى العاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد، لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية غدا الاثنين، نيابة عن الرئيس محمود عباس.

وسيستقبل الملك تشارلز الثالث المسؤولين الوافدين للمشاركة في الجنازة في قصر باكينغهام مساء اليوم.

وتقام الجنازة غدا الإثنين في كنيسة وستمينستر في الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش وبمشاركة مئات من القادة من العالم أجمع.

يذكر أنه تم توجيه الدعوة للرئيس محمود عباس لحضور الجنازة ضمن ألفي شخصية حول العالم، وتعتبر مراسم جنازة الملكة إليزابيث هي الأولى التي تنظم في بريطانيا منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في عام 1965.