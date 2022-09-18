اتحاد المعلمين يعلن تضامنه الكامل مع مدارس القدس

آعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع مدارس القدس في إضرابها غداً الاثنين.

ويشار إلى أنه سيكون يوم غدٍ إضراب شامل في مدارس محافظة القدس كافة ومكاتب التربية مع عدم توجه الطلبة والمعلمين والموظفين إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

وكانت أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، الإضراب الشامل لكافة مدارس القدس يوم غد الاثنين رفضاً لأي شكل من أشكال فرض المناهج "الإسرائيلية" أو المنهاج المزيف.

وحملت القوى في بيان مشترك مع أولياء أمور القدس، إدارة أي مدرسة المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية بالخروج عن إجماع الأهالي وخرق الموقف الوطني.

وجدد البيان تمسك المقدسيين بموقفهم الثابت، بالرفض المطلق والتام لمحاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على أبنائنا في جميع المدارس عل اختلاف مرجعياتها الأكاديمية وعدم القبول بغير المنهاج الفلسطيني.

وعبرت القوى عن رفض كل أشكال الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في المدينة على إدارات المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها.

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني باختيار المنهاج الذي يتم تدريسه لأبنائه، مطالباً المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها وكبح جماح تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية وحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية.