محكمة الخليل تحاكم المحرر أبو هشهش والجهاد تستنكر

حكمت محكمة الخليل التابعة للسلطة بالسجن 3 أشهر بحق المحرر أحمد إسحاق أبو هشهش أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل.

وأفاد محمود شقيق المحرر أبو هشهش في مقابلة خاصة، أن محكمة الخليل أصدرت حكمها اليوم بحق شقيقه لـ 3 أشهر بعد توقيف استمر 6 أيام بزعم حيازته أموال خاصة بالأسرى.

وأوضح أبو هشهش، أن القضية بدأت قبل أسبوع عقب إرسال بلاغ استدعاء من مخابرات السلطة لشقيقه أحمد، وأخذ إفادة بسيطة، إلا أنهم تفاجأوا فور ذهابه للمقابلة باعتقاله وتحويله لمركز تحقيق الخليل دون أي سبب أو تهمة تذكر.

وأكد أن مخابرات السلطة أرسلت بلاغات استدعاء له ولعمه، لكنهم رفضوا الذهاب، مشيراً إلى أنه في ليلة استدعاء أحمد أرسلت مخابرات الاحتلال بلاغات استدعاء له ولأعمامه علاء الدين وساري للحضور إلى مركز تحقيق عتصيون.

من جهته استنكر أ. طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة، ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من ملاحقة واعتقال بحق أبناء شعبنا.

وأضاف عز الدين في تصريح صحفي، أن هذه السياسة التنسيقية مع الاحتلال من قبل أجهزة السلطة لا تخدم إلا الاحتلال، وتعد خروجاً من عباءة الشعب الفلسطيني وعن قيمه الوطنية والأخلاقية.

واعتبر المتحدث الإعلامي أن شعبنا يرفض هذه التصرفات السلطوية التي تساير مخططات الاحتلال، مطالباً المؤسسات والشخصيات الوطنية بضرورة رفع الصوت وإدانة مثل هذه التصرفات الخارجة عن الصف الوطني الفلسطيني.