صحيفة: واشنطن لم تمنح "إسرائيل" الضوء الأخضر لبيع ألمانيا منظومة "حيتس 3"

تسعى "إسرائيل" مؤخراً إلى إقناع إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، منحها ضوءا أخضر، يتيح لها بيع المنظومة "الإسرائيلية" "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، لألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

ويًشار إلى أنه لا زالت، تماطل واشنطن في الرد طلب قدمته "إسرائيل" في هذا الشأن.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد:" أن رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، كان قد طالب "منذ عدة أشهر" من الولايات المتحدة الموافقة على تزويد ألمانيا بهذه الصواريخ".

وأوضحت الصحيفة، أن "إسرائيل" ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا، نظرا لأن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، المقدرة بـ 2.2 مليار دولار، جرى تمويلها أميركيا؛ كما أن منظومة "حيتس 3" تحتوي على مركبات تكنولوجية تم تطويرها في الولايات المتحدة.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد عرض خلال زيارته إلى "إسرائيل" قبل نحو 6 أشهر، التزود بالمنظومة الدفاعية "الإسرائيلية" التي يبلغ سعر الصاروخ الواحد فيها نحو ثلاثة ملايين دولار، وذلك في سياق سعي ألمانيا لتعزيز دفاعاتها على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي ظل المماطلة الأميركية في منح "إسرائيل" الموافقة على المضي قدما في الصفقة مع ألمانيا، توجه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، وغيره من المسؤولين المعنيين "عدة مرات"، إلى نظرائهم في الإدارة الأميركية، وجددوا طلب "تل أبيب" ببيع هذه المنظومة لبرلين، بحسب "يسرائيل هيوم".

وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية لم تتفاعل مع الطلب "الإسرائيلي"، ولم ترد بالموافقة أو بالرفض؛ وسط تقديرات "إسرائيلية" بأنه "إذا لم تكن هناك معارضة بين المسؤولين في البيت الأبيض، لكانت واشنطن قد وافقت على إتمام الصفقة (مع ألمانيا) منذ فترة طويلة".