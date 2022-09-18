ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 18-9-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات الرقمية ويتابعونها باستمرار، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر العملات الرقمية في العالم اليوم الاحد، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، عن الموضوع قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 18-9-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال المقال على اعجابكم.

ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022، حيث عاودت بيتكوين تجاوز مستوى 20 ألف دولار.

كما تمكنت ايثيريوم من إيقاف نزيف الخسائر التي منيت بها على مدار الأيام الماضية وجعلها تفقد نحو خمس قيمتها.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق الكريبتو بشكل ملحوظ لتصل إلى 974.76 مليار دولار مقابل 961.92 مليار دولار خلال تعاملات أمس، فيما سجل حجم التداول 47.23 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الأحد بنسبة 0.97% إلى 20,053.2 دولار، وبذلك فقد قلصت العملة المشفرة الأشهر في العالم خسائرها في أسبوع لتصل لنحو 7%.

وصعدت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 384,51 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 1.54% إلى 1,453.98 دولار.

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.51% ليبلغ 277.90 دولار.

وانتعش سعر عملة الريبل XRP بنحو 5.83% ليسجل 0.3697 دولار.

وانتعش سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 1.95% إلى 0.4833 دولار.

وارتفع سعر دوجكوين DOGE نحو 2% ليصل إلى 0.061561 دولار.

واستقر سعر بولكادوت Polkadot ليظل عند 7.01 دولار.

ترقب أسعار الفائدة

وما يزال سوق الكريبتو يترقب السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود مؤشرات قوية على استمرار التضخم في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهرين يوم الجمعة الماضي حيث أدى تحذير فيدكس من التباطؤ إلى تسريع هروب المستثمرين إلى بر الأمان في ختام أسبوع مضطرب.

وتراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلى مستويات لم تلمسها منذ منتصف يوليو، مع انخفاض إس آند بي 500 إلى ما دون 3,900. ويتأثر سوق الكربيتو مؤخرا بأداء سوق وول ستريت.