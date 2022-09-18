إيموبيلي يعود لصراع صدارة الهدافين

عاد تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إلى صراع صدارة الهدافين هذا الموسم خلال لقاء كريمونيزي الأحد.

وخلال المواجهة التي جمعت لاتسيو أمام مضيفه كريمونيزي، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، الأحد، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-0، عاد إيموبيلي بقوة إلى صراع هداف الدوري الإيطالي، بعدما اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في أول 6 جولات من المسابقة.

وكان قد سجل إيموبيلي هدفين ضمن رباعية لاتسيو، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويتصدر النمساوي ماركو أرناوتوفيتش مهاجم بولونيا جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن برصيد 6 أهداف.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يهز فيها إيموبيلي شباك كريمونيزي في الدوري الإيطالي، حيث إنه يواجه للمرة الأولى في المسابقة، ليصبح الفريق رقم 34 الذي يهز شباكه في الكالتشيو.

يذكر أن إيموبيلي توج بلقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 27 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس