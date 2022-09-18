فكرة جديدة.. ورق تواليت من القهوة!

اضطرت شركة "هاكلي" الألمانية لتصنيع ورق التواليت إلى النفايات الناتجة عن إنتاج القهوة لاستمرار إنتاجها.

ويُشار إلى أن الشركة قد استفادت بشكل كبير في ذروة جائحة فيروس كورونا، بسبب تدافع المستهلكين لتخزين كميات كبيرة من ورق التواليت خلال أشهر الإغلاق.

سرعان ما بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، فارتفعت تكاليف الطاقة الكهربائية ارتفاعا كبيرا أجبر "هاكلي" على تقديم طلب إفلاس مؤخرا.

خبراء الشركة حاولوا ابتكار فكرة جديدة لاستمرار عملها، وتوصلوا إلى طريقة لتحويل نفايات إنتاج القهوة المطحونة من قبل صناعة الأغذية الأوروبية إلى ورق تواليت.

وأنتجت الشركة، الأسبوع الماضي، أول دفعة من ورق التواليت المصنع من بقايا القهوة المطحونة في مصنع الشركة في دوسلدورف.

قالت كارين جونغ، كبيرة مسؤولي التسويق في "هاكلي" إن الهدف هو أن تشكل 20 إلى 25% من حبيبات البن مادة لصنع الورق، لتحل محل لب الخشب الذي ارتفع سعره كثيرًا منذ 2020.

وأوضحت كبيرة مسؤولي التسويق أن هذه الفكرة أنقذت شركتها التي لجأت إلى إجراءات الإفلاس في سبتمبر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

جدير ذكره أنه هذه ليست المرة الأولى التي تفكر فيها شركة "هاكلي" خارج الصندوق لإنتاج ورق التواليت، فمنذ عامين استخدمت العشب المزروع في راينلاند لصنعه، بدلاً من الاعتماد على قطع الأشجار.