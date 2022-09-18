يديعوت: جيش الاحتلال سينشر الآلاف من عناصر الشرطة بالقدس

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول بجيش الاحتلال قوله، اليوم الأحد، إنه "سيتم نشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن والمتطوعين في مدينة القدس ".

و أضاف المسؤول: "أن عدد زوار القدس من اليهود والسياح سيزداد الى 18700 شخص خلال العطلة القادمة، وانه من المتوقع وقوع هجمات من قبل الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه "سيتم التركيز على الأماكن المزدحمة والأماكن المقدسة وأماكن الترفيه في القدس".

وأوضح أنه "كجزء من الأنشطة المستمرة أعلنت الشرطة والشاباك في إسرائيل الاستعداد الكامل لمنع وقوع محاولات لتنفيذ عمليات في القدس".

وأشار إلى أن "كل هذا بهدف تقديم أفضل استجابة لكل سيناريو والحفاظ على سلام وسلامة الجمهور، وكجزء من نشاط الشرطة سيتم أيضًا زيادة نقاط التفتيش في القدس".

وأكد ان "الشرطة الاسرائيلية تستعد للأحداث خلال هذه الفترة أيضًا بجدية في خطة امنية متكاملة في منطقة القدس وايضا الضفة الغربية".