يوفنتوس يتعرض لهزيمة تاريخية في الدوري الإيطالي!

تعرض يوفنتوس لهزيمة تاريخية في الدوري الإيطالي، وذلك على حساب مضيفه مونزا، الصاعد حديثا بنتيجة 0-1.

وكانت المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "يو باور ستاديوم" معقل مونزا، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

هدف مونزا التاريخي سجله كريستيان جيثكيير في الدقيقة 74، ليمنح فريقه أولى انتصاراته في أول مشاركة له بالدوري الإيطالي.

وواصل يوفنتوس معاناته تحت قيادة مدربه ماسيميليانو أليجري، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة خلال الشهر الحالي.

فضلا عن ذلك، فإن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

المثير أن هزيمة يوفنتوس التاريخية جاءت أمام فريق يحتل المركز الأخير، ويملك أضعف خط هجوم في البطولة.

وكان أودينيزي صعد إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه الصادم على ضيفه إنتر ميلان 3-1، ليحقق انتصاره الخامس تواليا بالمسابقة.

وفي الدقيقة الخامسة، أرسل لاعب الوسط الإيطالي الدولي نيكولو باريلا ركلة حرة رائعة تجاوزت حارس المرمى ماركو سيلفستري ودخلت الشباك ليمنح إنتر ميلان تقدما مبكرا.

لكن أصحاب الأرض حصلوا على التعادل في الدقيقة 22 بفضل هدف بنيران صديقة حمل توقيع ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان.

وتصدى البوسني سمير هندانوفيتش حارس إنتر لعدة فرص لأودينيزي في الشوط الثاني بينما حاول الفريق الزائر جاهدا الصمود في وجه هجمات صاحب الأرض قبل أن يسجل ياكا بيول هدفا بعد ركلة ركنية نفذها جيرارد ديلوفو في الدقيقة 84.

وضمن البديل تولجاي أرسلان حصول أصحاب الأرض على نقاط المباراة كاملة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بضربة رأس بعد تلقيه عرضية من ديلوفو.

جدير ذكره أنه يحتل إنتر ميلان المركز السادس بين فرق الدوري الإيطالي العشرين وسيلتقي مع ضيفه روما في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد العطلة الدولية بينما سيحل أودينيزي ضيفا على فيرونا في الثالث من نفس الشهر