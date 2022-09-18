"مهجة القدس": الأسير المجاهد أحمد دراغمة يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد أحمد مأمون سعيد دراغمة (32 عامًا) من محافظة طوباس شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 17 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 16/04/2021م؛ ووجهت له "سلطات الاحتلال" تهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد أحمد دراغمة ولد بتاريخ 06/03/1990م، وهو متزوج ولديه طفلين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيونية على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.