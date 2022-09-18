باريس يوضح سبب فشل المفاوضات مع ديمبلي

كشف لويس كامبوس، المستشار الفني لباريس سان جيرمان، حقيقة مفاوضات ناديه مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة.



وكان ديمبلي حرا في التفاوض والتوقيع مع أي ناد في بداية الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع البارسا، لكنه وقع على عقد جديد مع النادي الكتالوني.



وزعمت العديد من التقارير، أن سان جيرمان حاول ضم ديمبلي عبر صفقة مجانية.

وقال كامبوس، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع "تويتر": "لم نوقع مع ديمبلي، لأنه يلعب كجناح، ونحن نطبق نظام لعب مختلف".



وأضاف: "أحب ديمبلي، إنه لاعب رائع لكن لدينا خطط مختلفة".



وعلق فابريزيو رومانو: "جرت المفاوضات بالفعل بين باريس سان جيرمان وديمبلي أثناء وجود ليوناردو المدير الرياضي السابق".