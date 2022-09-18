ارتفاع عدد قتلى جيش قرغيزستان في صراعه مع طاجيكستان إلى 36 قتيلا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:30 م
18 سبتمبر 2022
قتلى جيش قرغيزستان في صراعه مع طاجيكستان 2022
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ارتفع عدد قتلى جيش قرغيزستان خلال اشتباكات الصراع الحدودي مع طاجيكستان إلى 36 قتيلاً، كما أسفرت عن إصابة 129.

واستخدم في الصراع بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر دبابات وقذائف مدفعية وطائرات المسيرة الهجومية، لاستهداف مواقع عسكرية حدودية وتجمعات سكنية، ما اسفر عن مقتل 54 على الأقل.

وتعود قضايا الحدود في آسيا الوسطى بدرجة كبيرة إلى العصر السوفيتي عندما حاولت موسكو تقسيم المنطقة بين جماعات تقع المناطق السكنية التابعة لها وسط مناطق عرقيات أخرى في الغالب.

وقالت قرغيزستان أيضا إنها أجلت 137 ألفا تقريبا من منطقة الصراع.

ولم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا لكن مصادر أمنية قالت إن 30 شخصا قتلوا في الأسبوع الماضي.

ويستضيف البلدان قواعد عسكرية روسية وتربطهما علاقات وثيقة مع موسكو، التي دعت هذا الأسبوع إلى وقف الأعمال القتالية.

وجاء تجدد الاشتباكات بين الطرفين، على إيقاع مثيلتها بين أرمينيا وأذربيجان، فيما رآه البعض ضغطا إضافيا على جبهات روسيا، في ظل ما تفرضه الحرب الأوكرانية من تغيرات في معادلة الصراع الدولية.

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