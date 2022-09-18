تردد قنوات SSC الرياضية على نايل سات 1 و 2 و3 و 4 على نايل سات وبدر وعربسات وهوت بيرد المجانية HD ، وفي جميع مناطق المملكة العربية السعودية يواصل الجمهور البحث عبر محرك جوجل الشهير عن التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا الموضوع في ضبط تردد قنوات SCC الرياضية على نايل سات وهوت بيرد المجانية حيث تقدم هذه القنوات السعودية ميزة عرض كافة المباريات للدوري السعودي المحلي والخليجي وهي تبث على مدار الساعة وبجودة عالية جدًا أي بتقنية HD وسوف نضع لكم في هذه المقالة أيضا ابرز الدوريات التي تعرضها هذه القنوات الرياضية منها الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي وكأس العالم للأندية وفيما يلي باقي التفاصيل وهي التالي:

تردد قنوات SSC الرياضية 2022 على نايل سات

التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC عربسات على نايل سات المجانية

وقد وضعنا لكم تردد قناة ssc على عرب سات 2022 مشاهدة كأس العالم ومباريات الدوري المحلي حيث بات بإمكان الجميع الان من ضبط التردد على شاشات التلفاز ومشاهدة كافة ما تعرضه بجودة عالية .

تردد قنوات ssc هوت بيرد

تردد قنوات ssc بدر

القمر الصناعي : عربسات.

التردد : 12417.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

تردد قناة ssc بدر سات

متابعة القناة على التردد ١٢٤١٨.

معدل الترميز على الرقم ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب أفقي H

النظام هو DVB-S2/8PSK

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣ أو ٢/٣.

تردد قناة SSC الرياضية

أولا: تعرض قناة SCC مباريات الدوري الوطني لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو دوري NFL.

ثانيا: تعرض بعض البطولات الودية التي تكون بين المملكة السعودية والدول الشقيقة لها في لعبة كرة القدم.

ثالثا: بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لعام 2022/2023.

رابعا: حصلت على حقوق البث في إذاعة السوبر الإسباني.

خامسا: بث الدوري البرتغالي والدوري البرازيلي، والدوري السعودي للمحترفين.

سادسا: كأس السوبر السعودي.

سابعا: كما تحصل على حقوق البث في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ثامنا: تبث بطولة كأس العالم للأندية

تاسعا: ننتقل إلى البطولات الأخرى وتأتي بطولة دوري أبطال آسيا.

عاشرة: تبث القناة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

الحادية عشرة: كما تبث التصفيات الآسيوية التي تؤهل إلى كأس العالم.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قنوات SSC الرياضية على نايل سات 1 و 2 و3 و 4 على نايل سات وبدر وعربسات وهوت بيرد المجانية HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .