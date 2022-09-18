وزير "إسرائيلي" سابق : علينا أخذ تهديدات نصر الله بجدية بشأن حقل "كاريش"

حذر وزير "إسرائيلي" سابق، اليوم الأحد، من عدم أخذ تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بشأن حقل "كاريش" بجدية.

وأجرت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع يوآف غلانت، وزير البناء والإسكان "الإسرائيلي" السابق عضو الكنيست الحالي، شدد من خلالها على ضرورة أخذ تهديدات حسن نصر الله بشأن حقل "كاريش" الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بجدية.

وطالب عضو الكنيست الحالي عن حزب "الليكود" المعارض، بضرورة الاستعداد لأي هجمات محتملة من حزب الله اللبناني على حقل كاريش.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، اللبناني حسن نصر الله، قد قال، أمس السبت، إنه "لا يمكن أن يسمحوا باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".

وأكد نصر الله في كلمة له خلال مسيرة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين التي أقيمت في بعلبك، أن " لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتية".

وأضاف: "المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الاستخراج من كاريش سيحصل في أيلول ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".

وتابع: "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".

وحول ملف التعديلات على مهمة "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" الذي جرى في 31 أغسطس/ آب الماضي، والذي دعا مجلس الأمن من خلاله إلى ضمان حرية حركة "اليونيفيل" بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة"،

قال نصر الله إن "من فعل ذلك من اللبنانيّين إمّا جاهل أو متآمر لأنّ هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني وليست من مصلحة لبنان على الإطلاق".

وتابع: "إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيدًا عن الدولة والجيش اللبناني فإنهم يدفعون الأمور إلى ما ليس في مصلحتهم".