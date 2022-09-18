مواجهة كلامية بين وزراء الحكومة "الإسرائيلية" بسبب القضية الفلسطينية

شهدت جلسة الحكومة "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، مواجهة كلامية بين وزيرة النقل والمواصلات ميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل اليساري، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد اليمينية المتطرفة.

ودعت خلال الاجتماع الذي بحث تخصيص ميزانية لـ "منتدى النقب" التطبيعي، إلى الترويج لاتفاق مع الفلسطينيين باعتبار أن المنتدى والتقارب الإسرائيلي مع الدول العربي، لا يأتيان محل تسوية سياسية حل الصراع.

وردت شاكيد، بالقول: "هذا لا يهم الإماراتيين، فهم ييدون تعزيز التعاون مع إسرائيل بغض النظر عن الفلسطينيين، ولا داعي لخلق مثل هذا الارتباط".

فيما قال وزير الاتصالات يوعاز هاندل، إن "الفلسطينيون ليسوا في مصلحة أحد"، فيما ردت عليه ميخائيلي: "السؤال ليس فيما إذا كان ذلك يهمهم، ولكن المهم المصلحة الإسرائيلية".

وقالت شاكيد: "ميراف مرتبكة، اقتراخ التخلي عن الهوس بالانصياع والركوع للفلسطينيين، والعالم العربي يتفهم قوة إسرائيل ويهتم بالعلاقات معنا".