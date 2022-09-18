القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف من "حلف الناتو"

أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، عشرة قذائف من عيار 155 ملم دفعة واحدة على منطقة كيروفسكي بدونيتسك، كما يفيد بيان صادر عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك.

وذكر البيان، أن القوات الأوكرانية قصفت 45 مرة أراضي دونيتسك خلال 24 ساعة الماضية، فيما تشتد المعارك المسلحة بين قوات كييف والروس في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن عشرات المباني السكنية في هذه المناطق تضررت بفعل القصف المدفعي المدعوم جزيئًا من دول حلف الناتو، إضافة إلى مرافق بنية تحتية مدنية.

يشار إلى أن القوات الروسية أعلنت عن عملياتها الخاصة في 24 فبراير الماضي في أراضي أوكرانيا، بعد أن علمت موسكو نية كييف الانضمام إلى حلف الناتو العدو اللدود لروسيا.