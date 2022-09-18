استراليا ترفض اقتراح منع السياح الروس من دخول البلاد

رفضت السلطات الأسترالية، اليوم الاحد، اقتراح منع السياح الروس من دخول البلاد.

وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس –في بيان لها-"لدينا مجموعة كاملة من العقوبات، وهي موجهة ضد الحكومة الروسية وليست موجهة ضد الروس أنفسهم.. هذا ليس ما نفكر فيه في الوقت الحالي".

وفي 12 سبتمبر، علقت المفوضية الاوروبية اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا. ووافقت بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على فرض قيود سفر مشتركة للمواطنين الروس اعتبارا من 19 سبتمبر.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، أن بولندا ودول البلطيق لن تسمح للمواطنين الروس بدخول أراضيها حتى وإن كانت لديهم تأشيرات شنغن صادرة عن دول ثالثة.