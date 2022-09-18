طرق سهلة للتخلص من احتقان الأنف بشكل طبيعي- طرق منزلية للتخلص من الاحتقان- يبحث الكثير عن طرق سهلة للتخلص من احتقان الأنف فقد يجعل الاحتقان الإنسان يشعر بالبؤس، حيث أن انسداد الأنف وامتلاء الصدر بالمخاط يجعل من ممارسة حياتك اليومية كالمعتاد أمرًا صعبًا، خاصة وأنه في بعض الأحيان يتطور الأمر وتصبح هناك حالة من ضيق النفس.

طرق سهلة للتخلص من احتقان الأنف بشكل طبيعي

ولكن لحسن الحظ، هناك طرق تساعد على تحرير مجرى الهواء لديك بمساعدة الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، كما أن هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف الاحتقان، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن بعض مزيلات الاحتقان الطبيعية.

طرق التخلص من احتقان الأنف بشكل طبيعي

المرطب

المرطب هو جهاز يضيف الرطوبة إلى الهواء، ونظرًا لأن الهواء البارد والجاف قد يجعلك تشعر بمزيد من الاحتقان، فقد يساعد المرطب عن طريق ضخ الرطوبة في الهواء الذي تتنفسه، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من الرطوبة في أنفك ويجعل التنفس أسهل.

البخار

البخار طريقة طبيعية لزيادة رطوبة الهواء المحيط والذي قد يساعد في تليين المخاط في الأنف وتصريفه بسهولة أكبر، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2008 فإن شرب المشروبات الساخنة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتقليل الشعور بالاحتقان وذلك بسبب البخار الذي ينتج منها.

بخاخ محلول ملحي للأنف

قد يساعد البخاخ الملحي للأنف على تليين المخاط في الممرات الأنفية، وهذا النوع من الرذاذ متاح بدون وصفة طبية، ولكن من المهم ملاحظة أن الاستخدام المطول لبخاخات الاحتقان قد يتسبب في تفاقم أعراض الاحتقان.

الضغط الدافئ

قد يساعد الضغط الدافئ على فك انسداد الأنف عن طريق تقليل الالتهاب وفتح الممرات الأنفية من الخارج، ولعمل كمادة دافئة انقعي قطعة قماش في ماء دافئ وليس ساخن ثم قومي بطيها ووضعها فوق الأنف من الاعلى ومن جهة الجبهة من الأسفل، قد يساعد ذلك في تخفيف الالتهاب في أنفك وجيوبك ويجعل التنفس أسهل.

الأعشاب والتوابل

يعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل طريقة شائعة للمساعدة في فتح الممرات الأنفية، حيث يمكن ان تؤدي الأطعمة مثل الفلفل والزنجبيل والثوم إلى حدوث حالة تسمى التهاب الأنف الذوقي، فمثلًا الأطعمة الحارة تجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط وتؤدي إلى سيلان الأنف.

رفع الرأس

يمكن أن يؤدي رفع رأسك إلى منع المخاط من التجمع في الجيوب الأنفية ليلًا، كما يمكن أن يخفف من ضغط الجيوب الأنفية، كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على ظهرك واستخدم وسادة إضافية للتأكد من أن رأسك بزاوية أعلى قليلًا من باقي جسدك.

الزيوت الأساسية

يعتقد أن بعض الزيوت الأساسية قد تساعد في تخفيف أعراض الاحتقان، ففي دراسة أجريت عام 2010 تم تطبيق بخاخ زيت عطري يحتوي على النعناع والأوريجانو وإكليل الجبل على المشاركين خمس مرات في اليوم لمدة 3 أيام، وفي نهاية الدراسة خلص الباحثون إلى أن رذاذ الزيت العطري كان فعالًا في تحسين أعراض الجهاز التنفسي فور استخدامه، ولكنه لم يقلل من الأعراض بشكل عام بعد 3 أيام من الاستخدام.

شرب السوائل

يمكن أن يساعد الترطيب وشرب السوائل على تفكيك المخاط السميك الذي يمكن أن يسد الممرات الأنفية، فعندما تكون مصابًا بالاحتقان حاول أن تستهدف الحد الأدنى من تناول السوائل يوميًا، وهو حوالي 11.5 كوبًا للنساء، و 15.5 كوبًا للرجال.

متى يجب رؤية الطبيب؟

يمكن أن يؤدي الاحتقان إلى صعوبة في التنفس والنوم وحتى تناول الطعام، وإذا كنت تواجهين مشكلة في أداء الوظائف والمهام اليومية حتى بعد تجربة العلاجات الطبيعية، فهنا يجب عليك اتخاذ القرار في زيارة الطبيب خاصة إذا لاحظتي أعراضًا أخرى مثل ألم في الصدر، ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس.