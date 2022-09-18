طريقة فعالة ومجربة لعلاج ارتفاع الضغط المفاجئ في المنزل- يبحث الكثير عن علاج ارتفاع الضغط المفاجئ بالمنزل هو من أكثر العلاجات التي يبحث عنها مرضى ضغط الدم المرتفع، دون اللجوء إلى العقاقير الطبية، خاصةً في بداية رحلتهم مع المرض، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة فعالة ومجربة لعلاج ارتفاع الضغط المفاجئ في المنزل، وأشهر الطرق التي تسيطر كثيراً على ارتفاع ضغط الدم، وتقلل كميات الأدوية المستخدمة، أو تأخير استعمالها.

ما هو ضغط الدم المرتفع

يضخ القلب الدم داخل الأوعية الدموية، لتوصيل الأكسجين والعناصر الغذائية الهامة لأعضاء الجسم، حيث يُعرّف ضغط الدم هو مقياس لمقاومة الدم داخل الأوعية الدموية، فكلما زاد ضغط الدم، دل على قصور بأداء القلب، وقدرته على ضخ الدم، والمعدل الطبيعي لضغط الدم هو 120/80 ملم زئبقي، ويُعد ضغط الدم مرتفعاً إذا كان أكثر من 130/90 ملم زئبقي.

يسمى مرض ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت Silent Killer، فهو غالباً لا يسبب أعراض واضحة إلّا بعد حدوث بعض أمراض بالقلب، كذلك إذا تُرك ضغط الدم مرتفعاً دون علاج وذلك من شأنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي، والذبحة، والسكتة القلبية.

علاج ارتفاع الضغط المفاجئ بالمنزل

ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الصحة العامة، ويزيد من خطورة الإصابة بأمراض القلب، وأفضل علاج للضغط المرتفع هو تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، بالإضافة إلى تغيير نمط الحياة، واتباع أساليب الحياة الصحية، التي تتمثل فيما يلي:

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

ممارسة الرياضة مثل رياضة المشي، والجري، وكذلك السباحة تُحسن كفاءة القلب، وتزيد قدرته على ضخ الدم داخل الأوردة، مما يساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع، فيمكنك ممارسة رياضة المشي بمعدل 30 دقيقة يومياً، يكفي لتحسين أداء القلب.

الحد من تناول الصوديوم

تقليل مستوى الصوديوم في الأطعمة يقلل مستوى ضغط الدم لدى الكثير من مرضى الضغط المرتفع، لذلك يجب التقليل من تناول الأغذية المصنعة، والوجبات الجاهزة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح ، الذي يُعد مصدراً للصوديوم، ويُفضل استبدال الملح بالبهارات الأخرى والأعشاب المختلفة.

الإقلاع عن شرب الكحوليات

تناول الكحوليات يرفع ضغط الدم، ويسبب العديد من المشاكل الصحية الأخرى، لذا يجب الإقلاع عن تناول الكحوليات.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يقلل البوتاسيوم من تأثير الصوديوم، لذا يجب تناول الأطعمة الطازجة الغنية بالبوتاسيوم، وتجنب الأطعمة المصنعة، وتتمثل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في:

الخضروات الورقية، والطماطم، والبطاطس، والبطاطا.

الفاكهة، مثل: الموز، والأفوكادو، والمشمش، والبرتقال.

منتجات الألبان، مثل: الحليب، والزبادي.

الفول السوداني.

البقوليات.

التقليل من تناول الكافيين

تناول المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي، والقهوة يزيد من ارتفاع ضغط الدم، بينما عند بعض الأشخاص لا يسبب هذه الزيادة، لذا يُفضل تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

التخلص من التوتر

يجب التخلص من الضغط العصبي والتوتر قدر المستطاع للحفاظ على استقرار ضغط الدم، فهو من أفضل طرق علاج ارتفاع الضغط المفاجئ بالمنزل، ويمكن السيطرة على التوتر من خلال بعض الطرق، مثل:

ممارسة الرياضة للتخلص من الطاقة السلبية.

تجنب ضغوطات العمل والمشاحنات اليومية.

تخصيص وقت معين للاسترخاء، والهدوء، وسماع الموسيقى الهادئة.

تزيد جلسات التأمل Meditation، والتنفس بعمق Deep Breathing من عمل الجهاز العصبي اللاودّي Parasympathetic، المسؤول عن ارتخاء الجسم، وتقليل ضربات القلب، وتقليل ضغط الدم.

تناول الشيكولاتة الداكنة

تناول كمية قليلة من الشيكولاتة الداكنة يساعد على اتساع الأوعية الدموية؛ نتيجة احتوائها على الفلافونويد Flavonoid، التى تقلل ضغط الدم الدم المرتفع.

التخلص من الوزن الزائد

تلعب خسارة الوزن دوراً فعالاً في الحفاظ على مستوى ضغط الدم عند معدله الطبيعي، خاصةً إذا كانت بسبب ممارسة الرياضة، ولقد وُجد أن خسارة الوزن تُحسن من انقباض، وانبساط الاوعية الدموية، بالإضافة إلى زيادة قدرة القلب على ضخ الدم، وأداء عمله بكفاءة.

الإقلاع عن التدخين

التدخين من أكثر الأسباب التي تؤدي إلي الإصابة بأمراض القلب، كذلك مادة التبغ تتسبب في تدمير الأوعية الدموية، فلا بد من الإقلاع عن التدخين؛ للحفاظ على سلامة الأوعية الدموية، و ضبط ضغط الدم، والحفاظ على سلامة القلب، وحيويته.

علاج ارتفاع الضغط عند النساء

يعاني الكثير من السيدات ارتفاع ضغط الدم خاصةً مع تقدم العمر، ولا بد من اتباع العادات الصحية، من تناول الأطعمة الطازجة من الفاكهة، والخضروات، والابتعاد عن الأغذية المصنعة، وممارسة الرياضة، وكل النصائح التي تناولناها من قبل؛ من أجل السيطرة على ضغط الدم، والحماية من التعرض لأمراض القلب.

علاج ارتفاع ضغط الدم بالأكل

هناك بعض الأطعمة التي تحمي من أمراض القلب، وتساعد في تقليل ضغط الدم، مع استخدام العلاج الذي يصفه الطبيب، وتتمثل في:

تناول الكرز يقلل من مخاطر التعرض لأمراض القلب، ويقلل ضغط الدم، وذلك لاحتوائه مادة البوليفينول Polyphenol.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم يحافظ على مستوى ضغط الدم، وتتمثل في منتجات الألبان، الخضروات الورقية، والسردين.

الأطعمة الغنية بالماغنسيوم تساعد على اتساع الأوعية الدموية، وتقليل ضغط الدم، ويتواجد الماغنسيوم في معظم الأطعمة، مثل: الخضروات، ومنتجات الألبان، والبازلاء، واللحوم.

الوجبات الغنية بالشوفان.

السالمون، والماكريل فهما من الأسماك الغنية بالأوميجا 3، وفيتامين د، اللذان يساعدان في تقليل ضغط الدم.

زيت الزيتون الغني بمادة البوليفينول، فهو مضاد للالتهابات، ويقلل ضغط الدم.

الرمان من أفضل الفواكه التي لها دور في ضبط ضغط الدم.

علاج الضغط المرتفع بالثوم

يحتوي الثوم على العديد من المركبات الهامة لسلامة القلب، وخاصةً عنصر السلفر Sulfar المتواجد في مادة الأليسين Allicin، الذي يساعد على انبساط الأوعية الدموية، وزيادة تدفق الدم، وتقليل ضغط الدم، وقد وُجد أن تناول الثوم يقلل ضغط الدم الانقباضي بمعدل 8.3 ملم زئبقي، ويقلل ضغط الدم الانبساطي بمعدل 5.5 ملم زئبقي.

علاج ارتفاع ضغط الدم بالماء

يتسبب جفاف الجسم باضطراب ضغط الدم، فقد يحدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة للجفاف الشديد؛ بسبب زيادة تركيز الصوديوم بالجسم، فيُزيد من احتباس السوائل، ويزيد من حجم الدم، وبالتالي يحدث الارتفاع بالضغط، فلا بد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً على الأقل.

علاج الضغط المرتفع بالأعشاب نهائيا

هناك بعض الأعشاب التي يمكن إضافتها للأطعمة، لتساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع، وحماية القلب، ولكنها ليست بديلاً عن الدواء الذي يصفه الطبيب المعالج، كذلك لا بد من التحدث مع الطبيب عن الأعشاب المستخدمة، لتفادي تعارضها مع أي من الأدوية المستخدمة، ومن أمثلة هذه الأعشاب:

الريحان غني بمادة اليوجينول Eugenol، التي تقلل ضغط الدم، وتزيد من سيولة الدم.

البقدونس يحتوي على فيتامين ج، والكاروتينويد، الهامان لتقليل ضغط الدم.

الزعتر يحتوي على حمض روزمارينك الذي له قدرة كبيرة للحفاظ على ضغط الدم، وحماية القلب.

القرفة تساعد في اتساع الأوعية الدموية، وتقليل ضغط الدم خاصةً مع كثرة الاستعمال.

الزنجبيل من الأعشاب التي تحسن الدورة الدموية بشكل عام، وتعمل على اتساع الأوعية الدموية، وزيادة تدفق الدم، وتقليل الضغط المرتفع.

الهيل من البهارات التي تعمل كمدرات للبول، وبالتالي تقلل الضغط.