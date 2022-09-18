لأول مرة منذ 67: انتخابات لقيادة وإدارة المستوطنة اليهودية في الخليل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 18/9/2022، أن المستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، يستعدون الثلاثاء القادم، ولأول مرة منذ حرب الأيام الستة عام 1967، لإجراء انتخابات لقيادة وإدارة المستوطنة اليهودية في الخليل.

وقال موقع "كيباه نيوز" العبري، أن "354 مستوطنا لهم حق التصويت في الخليل، سيصوتون في صندوق اقتراع واحد، حيث يتنافس في الانتخابات مرشحان على رئاسة الإدارة، كما تتنافس ثلاث قوائم على عضوية مجلس المستوطنة".

ويعيش في قلب الخليل، نحو ألف مستوطن في أربع بؤر استيطانية، وسط حماية عسكرية "إسرائيلية" مشددة، وبين أكثر من 200 ألف فلسطيني.

كما يقطن أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.