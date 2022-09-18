مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022- مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في الدوريات الكبرى والقنوات الناقلة، يتابع جمهور كرة القدم في العام، مواعيد مباريات كرة القدم والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، فرياضة كرة القدم تحظى بالملايين من المتابعين حول العالم، لذلك نرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى إضافة إلى القنوات الناقلة لتلك المباريات، وكل التفاصيل التي تتعلق بذلك.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2022-9-18 والقنوات الناقلة

ويهتم أكثر من مليار متابع لكرة القدم حول العالم في البحث عن، مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022- مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في الدوريات الكبرى والقنوات الناقلة، فهي تعد من أهم الرياضة التي يتابعها الناس حول العالم، في مختلف البلدان العربية والأوروبية، والأمريكية، لذلك نرفق لكم، مواعيد مباريات اليوم الأحد 2022-9-18 والقنوات الناقلة، لتشاهدوا كافة المباريات لاتي تثير اهتمامكم.

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مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يبحث الآلاف من الناس عن، مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث نوفر لكم هذه المعلومات بالتفصيل، الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة الثامنة) 14:00| برينتفورد X أرسنال | القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premiu، 16:00| إيفرتون X وست هام يونايتد | القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium.

اليوم من الساعه الواحده ظهرا مباريات قويه

ارسنال & برينتفورد الساعه ١ ظهرا

ايفرتون & ويست هام الساعه ٣.١٥

روما & اتلانتا الساعه ٦

ميلان & نابولي الساعه ٨.٤٥

ليون & باريس الساعه ٨.٤٥

خد الكبيره بقا

اتليتكو مدريد & ريال مدريد الساعه ٩

دمتم بخير — Elsayed Hamdy (@sayd1965) September 18, 2022

مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، ويبحث عشاق كرة القدم عن، مباريات الدوري الإسباني (الجولة السادسة)، حيث إن أهم مباريات هذه الجولة، مباراة ديربي الغضب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب الأخير، إضافة إلى العديد من المباريات التي سنرفق لكم أسماءها ومواعيدها، 17:15| فياريال X إشبيلية | القناة الناقلة: beIN Sports HD 1، 19:30| ريال سوسييداد X إسبانيول | القناة الناقلة: beIN Sports HD 1، 22:00| أتلتيكو مدريد X ريال مدريد | القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ابرز مباريات اليوم الأحد ⚽️🔥

1:30 اودينيزي × الانتر

2:00 برينتفورد × أرسنال🎙️رؤوف خليف

4:00 مونزا × يوفنتوس

5:15 فياريال × إشبيلية🔥🎙️علي محمد علي

7:00 روما × اتلانتا 🔥🎙️الكعبي

9:45 ميلان × نابولي 🔥🎙️فارس عوض

9:45 ليون × باريس 🔥🎙️ جواد بده

10:00 اتلتيكو × الريال 🔥🎙️الشوالي pic.twitter.com/pu2Qn6z7Hs — معاذ (@Moath) September 17, 2022

الدوري الإيطالي (الجولة السابعة)

13:00| أودينيزي X انتر ميلان | القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1

16:00| مونزا X يوفنتوس | القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1

19:00| روما X أتلانتا | القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1

21:45| ميلان X نابولي | القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي (الجولة الثامنة)

16:00| مارسيليا X رين | القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

21:45| ليون X باريس سان جيرمان | القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

المُباريات المنقولة ليوم الأحد



22 صفر 1444

18 سبتمبر 2022



- سناب شاتhttps://t.co/8X7K0DsWUL



- تيليجرامhttps://t.co/v5TTUjXfMO



. pic.twitter.com/mR3tPfKa74 — مباريات اليوم (@IbrahimSubaihen) September 17, 2022

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022- مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في الدوريات الكبرى والقنوات الناقلة

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