كم يبلغ سعر iPhone 14 Pro Max في مصر يبدأ من $1099 لطراز الـ 128 جيجا وفي الامارات بسعر 4,699 درهم إمارتي وفي السعودية بسعر 5,199 ريال سعودي وفي مصر يأتي بسعر 30,999 جنيه مصري. متوفر منه اللون الأسود (Space Black) والفضي والذهبي واللون البنفسجي (Deep Purple).

أسعار الموبايل لمتغيرات الـ 256 و 512 جيجابايت والـ 1 تيرا بايت بالجداول اسفل المقالة

إليك كل ما تريد معرفته عن الموبايل الرائد الجديد الذي يقدمه العملاق الأمريكي Apple، وهو iPhone 14 Pro Max نعرض لك في هذه المقالة سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته والتفاصيل الكاملة للهاتف.

يأتي الهاتف كـ أفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple لعام 2022 ويحمل العديد من الميزات وهو النسخة الأعلى من iPhone 14 من حيث السعر والأداء والمواصفات بشكل عام، ويتميز بشاشة كبيرة LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 6.7 انش بمعدل تحديث 120 Hz وبدقة 2796 × 1290 بكسل وكثافة بكسلات (460 ppi density) وتحمل الشاشة العديد من الميزات مثل خاصية Always-On display وزجاج من Gorilla Glass مقاوم للخدوش والصدمات ومقاوم للبصمات.

أصبحت الشاشة الجديدة الآن أكثر سطوعًا بمعدل سطوع 1600 شمعة في المتر المربع ولديها حواف أنحف. ويصل سطوع الذروة إلى 2000 شمعة للاستخدام في ضوء الشمس.

يعمل هاتف ايفون 14 بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 / 256 / 512 جيجابايت ويوجد طراز أخر بسعة تخزين 1 تيرا بايت.

تمزج شريحة A16 Bionic الجديدة الطاقة مع 16 مليار ترانزستور بكفاءة عالية. وتأتي مبنيه على عملية 4 نانومتر، مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة تتفوق على A15 Bionic،

هناك وحدة معالجة رسومات خماسية النوى مع عرض نطاق ترددي أكبر بنسبة 50٪ عن الطراز السابق. يمكن للمحرك العصبي Neural Engine الآن معالجة 17 تريليون عملية في الثانية الواحدة مما يوفر قوة عالية في الأداء.

إليك سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max بالتفصيل بالجداول التالية:-







