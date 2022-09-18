الجهاد تُحيي ذكرى الشهيد الطوباسي في جنين

أحيت حركة الجهاد الإسلامي ذكرى شهيدها المجاهد إسلام حسام الطوباسي، وذلك أمس السبت أمام منزل الشهيد الطوباسي في مخيم جنين بمناسبة مرور الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاده.

وشارك في إحياء الذكرى جماهير شعبنا وعوائل الشهداء الكرام وعدد من القيادات والشخصيات الاعتبارية، مجددين العهد والبيعة مع الشهداء ومؤكدين على مواصلة درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كافة.

وكان الشهيد إسلام الطوباسي أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذين أعادوا الكلمة للرصاصة بعد سنوات وتجديد جذوة العمل المقاوم المسلح، مشاركاً في مقاومة الاحتلال واستهداف حاجز الجلمة والمغتصبات ودوريات الاحتلال ما جعله من المطلوبين له.

وخلال كلمة له قال القائد الوطني فتحي خازم والد الاستشهادي رعد، إن مخيم جنين يحيي ذكرى الشهيد إسلام الطوباسي، تضامناً مع العائلة المباركة التي قدمت الشهداء والأسرى فداء لفلسطين وعلى درب الحرية والكرامة.

وترحم خازم على الشهيد اسلام وشقيقه الشهيد أحمد، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم أمهم "خنساء فلسطين" الصبر والسلوان، وأن يفك أسر أخويه الأسيرين سعيد ومحمد الطوباسي من سجون الاحتلال.

وقال أحد المقاومين باسم كتيبة جنين، إننا اليوم نجدد العهد والبيعة مع الشهيد إسلام وعائلته المجاهدة، لنقول إن التحرير قادم، ودحر المحتل عن أرضنا قريب بإذن الله، مؤكداً أن المقاومة أعدت للاحتلال مجاهدين جاهزين للتصدي له في كل ميدان وساحة.

يذكر أن الشهيد اسلام الطوباسي ارتقى شهيداً بتاريخ 17 سبتمبر عام 2013م، خلال اشتباك مسلح بعد محاصرة منزله في مخيم جنين، حيث ينحدر الشهيد إسلام من عائلة مجاهدة قدمت الشهداء والأسرى فهو شقيق الشهيد أحمد الطوباسي والأسيرين سعيد ومحمد الطوباسي.