العداد يحسم الخلاف بشأن رفع أسعار النقل المواصلات في الضفة

حذرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، اليوم الأحد 18/9/2022، السائقين من رفع أسعار أجرة النقل الداخلية والخارجية، معتبرة أن هذا أمر مخالف للقانون.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين الرسمية عن موسى رحال المتحدث باسم الوزارة، أكد أن المركبات التي تعمل بنظام الطلبات الخاصة، وترفع أجور السفر على المواطنين، أمر مخالف للقانون، نظرا لأن أجور السفر بالمركبات الخاصة تحتسب بموجب عداد التعرفة الموجود بالمركبة والذي يحقق العدل بين السائق والمواطن.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت حملات فعلية لتشغيل العداد في المركبات الخاصة، مبينا أنه في حال رفض السائق تشغيل العداد وطلب أجرة عالية يحق للمواطن التوجه لوزارة النقل والمواصلات والتقدم بشكوى رسمية بحق المركبة.

وشدد رحال على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مركبة ترفع سعر المواصلات كونها مخالفة لقانون المرور المعمول به.

وأكد رحال أن الحكومة قد أصدرت قراراً واضحاً بعدم رفع أجور التنقل في المواصلات الداخلية والخارجية حاليا، موضحا أن الحكومة بصدد إيجاد بدائل عن طريق دعم سعر الوقود للمركبات العمومية والحافلات لقطاع النقل العام بشكل كامل.

كما شدد الناطق باسم المواصلات، على أنه يمنع تجديد ترخيص المركبة دون وجود عداد للتعرفة حسب الأصول، مع ضرورة معاينته في وزارة الترخيص.