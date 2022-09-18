مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد 18/9/2022، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وذكر موقع "هار هبايت حدشوت" العبري، بأنّ 642 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي. وبيّن أنّ الاقتحامات شهدت مشاركة العديد من الحاخامات اليهود، أبرزهم يتسحاق براند، والحاخام يوفال شارلو، وأوزر حاييت، وشموئيل مورينو، وإلياهو ويبر، وإليشع ولفسون وغيرهم.

وأوضح أنّها ستستمر هذا الأسبوع من الأحد حتى الخميس صباحا من 7:00 حتى 11:00 وظهرا من 13:30 حتى 14:30. وتستعد ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" المزعوم، لخوض العديد من الاقتحامات الكبرى لساحات الأقصى، في فترة الأعياد اليهودية المقبلة، وإدخال القرابين والأعلام وسعف النخيل، وأداء الصلوات التلمودية.